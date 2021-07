Advertising

OperaFisista : ++ Aspi: class action da 1,5 mld contro società in Liguria ++ - Ultima Ora - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Aspi class

Agenzia ANSA

La richiesta di unaaction da 1,5 miliardi di euro controper risarcire i liguri del danno d'immagine, economico e sociale subito a causa del crollo del ponte Morandi e dei conseguenti cantieri autostradali ......di aderire allaaction lanciata dall'associazione e finalizzata a far ottenere loro la restituzione delle maggiori somme pagate a causa della mancata riduzione dei pedaggi da parte di, ...Assoutenti: trasferire sulle autostrade le regole di aerei e treni. Aspi: presto un’App per chiedere i ristori ..."Solo annunci da parte della società ma nessun fatto concreto per risarcire gli utenti vittime delle code in autostrada. E' ancora possibile aderire alla nostra class action" ...