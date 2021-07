Albano Carrisi, confessione Bomba: “Romina coinvolta in un brutto affare, per questo Ylenia è fuggita”. Fan increduli (Di venerdì 16 luglio 2021) Negli ultimi mesi in moltissimi hanno sperato in un ritorno di fiamma tra Albano Carrisi e Romina Power. Ebbene, non sembra che un ritorno di fiamma possa mai esserci anche se i due si sono riappacificati anche se le parole che si sono detti in passato sono state molto dure. Gli ex coniugi, che di intervista in intervista condividono sempre dichiarazioni riguardo la loro vita personale e le vicende che li hanno legati, in passato si sono accusati a vicenda rivelando la verità sulla fine della loro storia. A iniziare è stata la cantante americana, ospite a Telecinco da Salvame Deluxe. Parlando della primogenita Ylenia, ... Leggi su cityroma (Di venerdì 16 luglio 2021) Negli ultimi mesi in moltissimi hanno sperato in un ritorno di fiamma traPower. Ebbene, non sembra che un ritorno di fiamma possa mai esserci anche se i due si sono riappacificati anche se le parole che si sono detti in passato sono state molto dure. Gli ex coniugi, che di intervista in intervista condividono sempre dichiarazioni riguardo la loro vita personale e le vicende che li hanno legati, in passato si sono accusati a vicenda rivelando la verità sulla fine della loro storia. A iniziare è stata la cantante americana, ospite a Telecinco da Salvame Deluxe. Parlando della primogenita, ...

