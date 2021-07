Addio a Libero De Rienzo | l’attore aveva 44 anni

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 16 luglio 2021) È morto oggi, 15 luglio, all’età di 44napoletanoDe. Si trovava nella sua abitazione romana ed è stato stroncato da un infarto. Nato a Napoli nel 1977,intrapreso la carriera di attore seguendo le orme del padre, Fiore De. Nel 2002 si era aggiudicato il David di Donatello come miglior attore non protagonista per la pellicola Santa Maradona. Nel 2006 ha interpretato Giancarlo Siani nel film Fortpàsc di Marco Risi, raccogliendo numerosi consensi da parte della critica. ***articolo in aggiornamento*** L'articolo VelvetMag.