YouTube | ora è possibile farlo | utenti entusiasti

(Di giovedì 15 luglio 2021) Ora èfinalmente fare suquello che tutti stavano aspettando: l’aggiornamento prevede la nuova funzione Il logo dell’applicazione di video (via Screenshot)è la prima applicazione che ha rivoluzionato il mondo del web, con ogni utente che può pubblicare un proprio video ricordo o i propri contenuti creativi. Ad oggi però l’applicazione social più famosa al mondo è TikTok, che ha scalato tutte le classifiche in pochissimo tempo. Grazie ai suoi video brevi, spesso con un sottofondo musicale, l’applicazione del gruppo Tencent ha conquistato teenagers ed anche una grande fetta di pubblico adulto. ...

Advertising

fedefederossi : Annuncio importante: DOMANI SU YOUTUBE ORE 13:30 FARÒ LA PREMIÈRE DEL VIDEOCLIP DI “Non è mai troppo tardi. Questo… - fedefederossi : Passerò una mezz’ora a leggere i nuovi commenti sotto al videoclip, se non hai ancora detto che ne pensi, puoi farl… - alessiobernabei : IL VIDEO UFFICIALE DI “ANSIA” È FUORI ORA ?????????? - RutaAllTheWay : RT @RutaAllTheWay: #MiSveglioBallando fuori ora?? @MteresaRuta 'sorridi più che puoi'?? #ruters #prelemi #mellos - GiuSette7 : Scopro solo ora (o forse l'avevo rimosso dalla memoria) questo capolavoro di cover ?? #Goldrake -

Ultime Notizie dalla rete : YouTube ora

... la prima donna italiana arbitro di judo ai Giochi Olimpici - Frame da un video di. Sarà ... Già nel 2017 Roberta Chyurlia era il migliore arbitro donna d'Europa ed è diventata, dopo la ...Vicino alla Juventus un anno e mezzo fa,è sfida tra Chelsea e Real MadridHaaland è l'oggeto ... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canaleSi svolgeranno in presenza, a partire da lunedì 19 luglio, le Summer Schools dell’Università di Teramo, giornate dedicate agli studenti delle scuole superiori ...Delle funzionalità, già note agli occhi di coloro che sono soliti seguire live su Twitch, stanno per essere aggiunte su YouTube e appartengono alla categor ...