Variante Delta, Di Maio avverte i turisti italiani: “Se andate all’estero rischiate di restare bloccati” (Di giovedì 15 luglio 2021) Coronavirus, contagi e Variante Delta: arriva l’avviso per i turisti italiani in partenza per l’estero. I cittadini italiani che intendono pianificare viaggi all’estero dovranno infatti contemplare “anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo” fuori dal Paese in caso i test- molecolare o antigenico – diano risultato positivo. Questo l’avvertimento della Farnesina, che ieri ha rilasciato sul proprio sito una nota dal titolo ‘Emergenza sanitaria COVID-19: raccomandazioni viaggi all’estero‘. turisti italiani ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 luglio 2021) Coronavirus, contagi e: arriva l’avviso per iin partenza per l’estero. I cittadiniche intendono pianificare viaggidovranno infatti contemplare “anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo” fuori dal Paese in caso i test- molecolare o antigenico – diano risultato positivo. Questo l’avvertimento della Farnesina, che ieri ha rilasciato sul proprio sito una nota dal titolo ‘Emergenza sanitaria COVID-19: raccomandazioni viaggi‘....

Advertising

ladyonorato : Decessi in UK con variante Delta: 92 non vaccinati e 118 vaccinati con 2 dosi. Non serve aggiungere altro. - borghi_claudio : C'è la variante delta che si diffonde nei paesi in cui si è vaccinato di più come la Gran Bretagna... ...Quindi d… - ShooterHatesYou : Ditemi voi se è normale che io debba vivere nell'ansia che non sarò vaccinato in tempo (per colpa dello stato, io s… - Fede_Rico74 : 40 anni fà usciva la variante Delta di papà ? #LanciaDelta - caster0333 : RT @ladyonorato: Decessi in UK con variante Delta: 92 non vaccinati e 118 vaccinati con 2 dosi. Non serve aggiungere altro. -