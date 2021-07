Treviso, due anziani non vaccinati in ospedale con sintomi seri: uno è in terapia intensiva (Di giovedì 15 luglio 2021) L’Italia gira intorno all’obbligatorietà di vaccino e green pass cercando, col solito cerchiobottismo, di non decidere né in un senso, né in un altro. I virologi litigano ormai ininterrottamente tra di loro: divisi tra integralisti delle misure restrittive e fautori di un progressivo ritorno alla normalità. Tra polemisti inferociti per i festeggiamenti del dopo vittoria della nazionale agli Europei. E opinionisti decisamente più ottimisti sulle possibili conseguenze dei caroselli di piazza, il vero discrimine continuano a farlo i vaccini. Due no vax finiscono in ospedale a Treviso Lo dimostra, una volta di più, quanto accaduto a Treviso: ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 luglio 2021) L’Italia gira intorno all’obbligatorietà di vaccino e green pass cercando, col solito cerchiobottismo, di non decidere né in un senso, né in un altro. I virologi litigano ormai ininterrottamente tra di loro: divisi tra integralisti delle misure restrittive e fautori di un progressivo ritorno alla normalità. Tra polemisti inferociti per i festeggiamenti del dopo vittoria della nazionale agli Europei. E opinionisti decisamente più ottimisti sulle possibili conseguenze dei caroselli di piazza, il vero discrimine continuano a farlo i vaccini. Due no vax finiscono inLo dimostra, una volta di più, quanto accaduto a: ...

