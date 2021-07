Travaglio tifava contro perché a lui il catenaccio piace

(Di giovedì 15 luglio 2021) Si insiste a discutere e a litigare in maniera stucchevole dopo una settimana. Eche stava con l’Italia, e no che non stava con l’Italia; echeper l’Austria; e per il Belgio; e per i turchi; e per tutti coloro i qualil’Italia giocavano. Che sarà pure vero, quantunque ancheabbia un’anima. Ma neppure di questo avremmo la certezza perfino se a garantirlo fosse lui, considerato l’ottimo motivo che non di rado il Nostro mente. Ciò che invece risulta certo, e solido come granito, è che chiunque riesca fare un passo avanti rinunciando a sbarre, o paletti, o ...

Advertising

FioreFerdi1 : Travaglio = Salvini, così si è ridotto.Nella partita dell’Italia col Belgio Travaglio ha tifato x il Belgio perché… - lucatoscoromano : @Emanuel54593159 @pesce_di_marzo @claudiocerasa Ps Io ho fatto solo un refuso. Travaglio tifava contro l'Italia nel… - MorinelliTony : RT @AnnaLeonardi1: Avete notizie del gufo #Travaglio che tifava contro l'Italia?? Sta bene, si è ripreso? #TravaglioVergogna - Frankf1842 : RT @the_highsparrow: Comunque Travaglio tifava Belgio perché immaginava che, in caso di vittoria, il servilismo e l'idolatria nei confronti… - DiegoNatoli2 : RT @the_highsparrow: Comunque Travaglio tifava Belgio perché immaginava che, in caso di vittoria, il servilismo e l'idolatria nei confronti… -

Ultime Notizie dalla rete : Travaglio tifava

Il Foglio

Marcosi era chiesto per tempo se lo si notasse di più se veniva e se ne stava in ... Salvini, lui,per il Paraguay e per la polizia penitenziaria ai calci di rigore. Infine: Insigne, 1,...Marcosi era chiesto per tempo se lo si notasse di più se veniva e se ne stava in ... Salvini, lui,per il Paraguay e per la polizia penitenziaria ai calci di rigore. Infine: Insigne, 1,...La più fosca e idolatrata delle serrature, l'Italia l'ha cancellata a Londra. E sbarre, chiavistelli, paletti, questa è la natura del Nostro. Per fortuna, da direttore di giornale, può contare sullo s ...che giocava in casa e con un tifo incredibile. «Dose doppia di Maalox per il vedovo Marco Travaglio», ha sentenziato il leader della Lega. Non proprio giorni “sereni” per il direttore de ...