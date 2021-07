Taormina: verso una giornata internazionale vittime civili delle guerre e conflitti nel mondo (Di giovedì 15 luglio 2021) Taormina, 15 lug. (Adnkronos) - Sono stati presentati, presso la Sala Caduti Nassirya del Senato, gli eventi che si terranno a Taormina il 28 luglio 2021 per lanciare la proposta di istituire una giornata internazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. Questa giornata, organizzata dall'Associazione Nazionale vittime civili di Guerra - l'ente morale preposto per legge in Italia alla rappresentanza e alla tutela ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021), 15 lug. (Adnkronos) - Sono stati presentati, presso la Sala Caduti Nassirya del Senato, gli eventi che si terranno ail 28 luglio 2021 per lanciare la proposta di istituire unae deinel. Questa, organizzata dall'Associazione Nazionaledi Guerra - l'ente morale preposto per legge in Italia alla rappresentanza e alla tutela ...

