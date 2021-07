Se i ragazzi sanno meno non è colpa solo della Dad (Di giovedì 15 luglio 2021) Le prove Invalsi 2021 ci restituiscono un quadro piuttosto desolante: il crollo degli apprendimenti nelle scuole secondarie di primo grado e, ancora peggio, in quelle di secondo grado. Questo significa che uno su due dei ragazzi che si accingono ad accedere all’università è fermo a un livello di competenze di terza media o, al massimo, di prima superiore. Insomma, una fotografia impietosa e preoccupante, che è purtroppo l’epifenomeno di una situazione imprevedibile e sconvolgente: la pandemia. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 15 luglio 2021) Le prove Invalsi 2021 ci restituiscono un quadro piuttosto desolante: il crollo degli apprendimenti nelle scuole secondarie di primo grado e, ancora peggio, in quelle di secondo grado. Questo significa che uno su due deiche si accingono ad accedere all’università è fermo a un livello di competenze di terza media o, al massimo, di prima superiore. Insomma, una fotografia impietosa e preoccupante, che è purtroppo l’epifenodi una situazione imprevedibile e sconvolgente: la pandemia.

