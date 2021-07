Riparte il dibattito in Aula sul Ddl Zan | Italia viva continua a fare il gioco della Destra

Advertising

Cesare56479234 : @Storace Riparte l'Italia del calcio. Quella dell'economia reale andrà sempre più giù e così continuerà finché i pa… - CarloSantaroni : RT @sara_moretto: Conoscere i dati aiuta a capire che non si può affrontare il dibattito sul #commercio con vecchi schemi o con l'ideologia… - simonavitelli60 : RT @sara_moretto: Conoscere i dati aiuta a capire che non si può affrontare il dibattito sul #commercio con vecchi schemi o con l'ideologia… - sara_moretto : Conoscere i dati aiuta a capire che non si può affrontare il dibattito sul #commercio con vecchi schemi o con l'ide… -

Ultime Notizie dalla rete : Riparte dibattito

Affaritaliani.it

"Al ddl Zan non è mai mancato il voto favorevole di Italia Viva; siamo stati decisivi in ogni passaggio della legge in Senato, dalla richiesta di calendarizzazione in aula sino al voto di ieri e a ...... Cisl e Uil Landini, Sbarra e Bombardieri , per riaffermare che seil Sudtutto il ... Ilha visto gli interventi delle federazioni di categoria e dei servizi Cisl , che hanno ..."Al ddl Zan non è mai mancato il voto favorevole di Italia Viva; siamo stati decisivi in ogni passaggio della legge in Senato, dalla richiesta di calendarizzazione in aula sino al voto di ieri e a tut ...Roma, 15 lug "Se si vuole davvero approvare una legge che tuteli chi è vittima di violenza, odio e discriminazioni omofobe non c'è altra strada che ripartire da ...