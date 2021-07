Psg, Florenzi ai saluti: “Ringrazio tutti, è stato un privilegio” (Di giovedì 15 luglio 2021) “Questo è il momento di salutarsi. E’ stato un grande privilegio far parte di questa famiglia. E’ stata una grande opportunità di crescita. Ringrazio tutti, lo staff, i tecnici, i dirigenti e i compagni di squadra. Vi auguro il meglio”. Così Alessandro Florenzi in un post di commiato dal Psg, che non ha esercitato l’opzione per il diritto di riscatto del laterale neo campione d’Europa con l’Italia, che dunque adesso farà ritorno alla Roma per giocarsi le proprie carte con Mourinho. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) “Questo è il momento di salutarsi. E’un grandefar parte di questa famiglia. E’ stata una grande opportunità di crescita., lo staff, i tecnici, i dirigenti e i compagni di squadra. Vi auguro il meglio”. Così Alessandroin un post di commiato dal Psg, che non ha esercitato l’opzione per il diritto di riscatto del laterale neo campione d’Europa con l’Italia, che dunque adesso farà ritorno alla Roma per giocarsi le proprie carte con Mourinho. SportFace.

