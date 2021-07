Papa Francesco, la decisione di tornare in Vaticano per mettere a tacere le voci sulla sua salute (Di giovedì 15 luglio 2021) Arrivato al decimo giorno di ricovero al Gemelli Papa Francesco ha deciso di riprendere la via di casa e così nello stesso modo con cui aveva iniziato la sua degenza al Policlinico, senza... Leggi su ilmattino (Di giovedì 15 luglio 2021) Arrivato al decimo giorno di ricovero al Gemelliha deciso di riprendere la via di casa e così nello stesso modo con cui aveva iniziato la sua degenza al Policlinico, senza...

virginiaraggi : Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli, dove era ricoverato. Una bellissima notizia che rincuora tu… - Agenzia_Ansa : FLASH | Papa Francesco è stato dimesso dall'ospedale. #ANSA - vaticannews_it : #13luglio Visita di #PapaFrancesco, questo pomeriggio, ai bambini del reparto di Oncologia pediatrica del Policlini… - paolafreschini : RT @vaticannews_it: #14luglio #PapaFrancesco in un tweet dopo il rientro dal Gemelli invita a non dimenticarsi dei malati e di chi li assis… - infoitinterno : Papa Francesco in riabilitazione, 'ritorno in Vaticano quanto prima' -