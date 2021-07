Marina Berlusconi | Papà torna centrale | un risarcimento per le ingiustizie subite

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 15 luglio 2021) “Diciamo che Silvioè stato la vittima più illustre del populismo giustizialista che per anni ha intossicato l’Italia. Ma sono convinto che in molti oggi abbiano capito come l’incitamento all’odio per mio padre sia stato dettato dal pregiudizio e dall’ostilità preconcetta di chi avversava le sue spinte al cambiamento”.parla del padre Silvio in una lunga intervista concessa al Giornale, in cui afferma che “con i suoi governi, mio padre ha fatto moltissimo. Avrebbe potuto fare ancora di più se solo un sistema malato non glielo avesse impedito, cercando di screditarlo in tutti i modi”. La presidente di ...