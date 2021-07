MADUEKE | IL JOLLY OFFENSIVO DEL PSV

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 15 luglio 2021) Noniè un giovane talento di origini nigeriane ma di nazionalità inglese. Nato il 10 marzo del 2002, è cresciuto nel settore giovanile del Tottenham ma nel 2018 si è trasferito in Olanda per avere una maggiore continuità di rendimento. A prendere il talentuoso giocatore fu il PSV che approfittò dell’occasione per portarsi a casa uno dei migliori prospetti del calcio inglese.spiegò così la scelta di trasferirsi al PSV. “In Inghilterra è molto difficile per un giovane talento entrare in prima squadra, soprattutto nei club più grandi. Le squadre sono al top e c’è poco spazio per i giovani. Spesso rimangono nelle riserve per molto tempo. C’è ...