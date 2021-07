(Di giovedì 15 luglio 2021) Incontro a Marina di Bibbona tra Giuseppee Beppe. L’ex premier e il garante del M5S hanno pranzato in un ristorante situato nei pressi della villa di. Nelle prossime ore si attende la pubblicazione sul sito del M5S del nuovo, con la convocazione dell’assemblea degli iscritti per il. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Adnkronos : #M5S, pranzo Grillo-Conte: verso annuncio voto su statuto. - italiaserait : M5S, pranzo Grillo-Conte: verso annuncio voto su statuto - fisco24_info : M5S, pranzo Grillo-Conte: verso annuncio voto su statuto: L'incontro a Marina di Bibbona, il pranzo in un ristorant… - Mauro73432329 : - askanews_ita : #M5s, Conte vede Grillo, due ore a pranzo a Marina di Bibbona. Colloquio dopo la mediazione sul nuovo corso del movimento -

Ultime Notizie dalla rete : M5S pranzo

Incontro a Marina di Bibbona (Livorno) tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Il 'padre' dele l'ex premier sono stati ainsieme in un locale della località di mare dove il comico possiede Villa Corallina, il ristorante il Bolognese da Sauro. Beppe Grillo e Giuseppe Conte, ...Beppe Grillo e Giuseppe Conte si sono incontrati a Marina di Bibbona (Livorno). Il cofondatore dele l'ex premier sono stati ainsieme in un locale della località di mare dove il comico possiede Villa Corallina. Si tratterebbe del faccia a faccia decisivo prima del lancio del nuovo ...L'incontro rinviato è stato organizzato oggi lontano dalle telecamere: ecco dove si sono visti il garante e il leader in pectore del M5s ...MARINA DI BIBBONA (Li) – Incontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Il ‘padre’ del M5s e l’ex premier sono stati a pranzo insieme in un locale della località di mare dove il comico possiede Villa ...