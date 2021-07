Love is in the air, le anticipazioni del 16 luglio: l’addio di Eda (Di giovedì 15 luglio 2021) anticipazioni Love is in the air: prossima puntata 16 luglio. Tra confessioni d’amore e un doloroso addio, Eda decide di partire per l’Italia. L’abbraccio di Eda e SerkanEda parte per l’Italia, la borsa di studio arrivata da un misterioso (quanto generoso) donatore le permetterà di finire l’università. I soldi arrivano in realtà dalla nonna della ragazza, la madre della zia Ayfer. Se l’avesse saputo, la ragazza non avrebbe mai accettato quella borsa di studio. Laurearsi è il suo sogno e niente deve rovinarlo. La partenza è fissata, il viaggio e gli studi all’estero le faranno dimenticare per sempre Serkan Bolat e il sentimento che prova ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 15 luglio 2021)is in the air: prossima puntata 16. Tra confessioni d’amore e un doloroso addio, Eda decide di partire per l’Italia. L’abbraccio di Eda e SerkanEda parte per l’Italia, la borsa di studio arrivata da un misterioso (quanto generoso) donatore le permetterà di finire l’università. I soldi arrivano in realtà dalla nonna della ragazza, la madre della zia Ayfer. Se l’avesse saputo, la ragazza non avrebbe mai accettato quella borsa di studio. Laurearsi è il suo sogno e niente deve rovinarlo. La partenza è fissata, il viaggio e gli studi all’estero le faranno dimenticare per sempre Serkan Bolat e il sentimento che prova ...

