L' infettivologo Menichetti | ' Variante azzurra sulla pandemia? Stai a vedere che danno la colpa a Chiellini e Bonucci'

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : infettivologo Menichetti

Globalist.it

"Certamente il giro in autobus della Nazionale è stato la perla - ha detto- e non si sa chi l'ha deciso. Adesso stai a vedere che è colpa di Chiellini e di Bonucci. Oppure è colpa mia", ...C'è il rischio boomerang, spiega Roberto Cauda,del Policlinico Gemelli di Roma, ... Così il virologo Francesco, primario di Malattie infettive all'ospedale di Pisa, sulla ...Il primario dell'ospedale di Pisa sui festeggiamenti per la vittoria degli Europei: "Tra dieci giorni capiremo che impatto avrà avuto" ...Virologi, epidemiologi e infettivologi concordi: 'La festa è stata un errore'. Bassetti fuori dal coro: 'Non ci sarà picco casi' ...