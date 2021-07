Insigne e il rinnovo col Napoli: spunta un nuovo retroscena (Di giovedì 15 luglio 2021) Vincenzo Pisacane, agente di Insigne, va al ritiro del Napoli ma non trova né De Laurentiis né Giuntoli: forse era lì per altri motivi Una delle principali questioni destinate a tenere banco durante il mercato estivo è quella relativa al futuro di Lorenzo Insigne. Il fresco campione d’Europa ha il contratto in scadenza col Napoli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 15 luglio 2021) Vincenzo Pisacane, agente di, va al ritiro delma non trova né De Laurentiis né Giuntoli: forse era lì per altri motivi Una delle principali questioni destinate a tenere banco durante il mercato estivo è quella relativa al futuro di Lorenzo. Il fresco campione d’Europa ha il contratto in scadenza colQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

