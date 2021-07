Il piano Ue per il clima è un primo passo avanti. Attenzione però! Non è tutto oro quello che luccica (Di giovedì 15 luglio 2021) Nella giornata di ieri la Commissione Europea ha finalmente svelato il suo pacchetto “fit for 55” ovvero il piano che è stato redatto per tagliare le emissioni di gas serra del 55 per cento entro il 2030 (rispetto ai livelli del 1990) per dirigersi verso la piena neutralità climatica entro il 2050. Ad oggi il pacchetto comprende una prima serie di proposte riguardanti il cambiamento climatico, l’energia e il trasporto a cui seguirà – a fine anno – un secondo filone inerente il gas. Giornata tesa quella di ieri, con le due ore di ritardo (rispetto al programma iniziale della conferenza stampa indetta dalla Commissione Europea), che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Nella giornata di ieri la Commissione Europea ha finalmente svelato il suo pacchetto “fit for 55” ovvero ilche è stato redatto per tagliare le emissioni di gas serra del 55 per cento entro il 2030 (rispetto ai livelli del 1990) per dirigersi verso la piena neutralitàtica entro il 2050. Ad oggi il pacchetto comprende una prima serie di proposte riguardanti il cambiamentotico, l’energia e il trasporto a cui seguirà – a fine anno – un secondo filone inerente il gas. Giornata tesa quella di ieri, con le due ore di ritardo (rispetto al programma iniziale della conferenza stampa indetta dalla Commissione Europea), che ha ...

Advertising

CarloCalenda : Nessuno degli altri candidati ha il coraggio di dire che per i rifiuti di Roma serve il termovalorizzatore - come i… - peppeprovenzano : #Whirlpool ha già tradito il patto con l’Italia, venendo meno a #Napoli al piano industriale. Ora lo tradisce di nu… - vonderleyen : Con l'approvazione del piano di ripresa da parte del Consiglio, i finanziamenti #NextGenEU possono iniziare Un pi… - g_zerbato : RT @LegaSalvini: La #Lega interroga il Ministro dell'istruzione per sapere se si stia predisponendo il piano per la ripartenza delle scuole… - sandybat1 : RT @IlSensoDiCerte: Non ho un piano, non ho più nulla da attendere. Non ho progetti o idee rivoluzionarie per me. Né una mappa, un vecchio… -