Green pass, a due italiani su tre piace il “modello francese”. Sì anche da chi vota Lega e FdI, il pass piace a tutti da sinistra a destra (Di giovedì 15 luglio 2021) Due italiani su tre favorevoli all’introduzione del Green pass sul modello proposto dal presidente francese Emmanuel Macron. Un lasciapassare sanitario obbligatorio che attesti la compiuta doppia vaccinazione, e senza il quale non è possibile andare al ristorante o al cinema, entrare nei locali e negli alberghi e prendere treni o aerei. Una proposta che in questi giorni ha diviso la classe politica italiana su posizioni diverse ma che invece trova la maggioranza dei cittadini italiani ad accoglierla di buon grado. Secondo un’indagine di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Duesu tre favorevoli all’introduzione delsulproposto dal presidenteEmmanuel Macron. Un lasciaare sanitario obbligatorio che attesti la compiuta doppia vaccinazione, e senza il quale non è possibile andare al ristorante o al cinema, entrare nei locali e negli alberghi e prendere treni o aerei. Una proposta che in questi giorni ha diviso la classe politica italiana su posizioni diverse ma che invece trova la maggioranza dei cittadiniad accoglierla di buon grado. Secondo un’indagine di ...

Advertising

RobertoBurioni : Se per difendere in nome di non so cosa la libertà di non vaccinarsi degli egoisti ignoranti a ottobre saremo COSTR… - borghi_claudio : Oggi ennesimo tampone. Dopo la positività del collega Patassini la Camera chiede ai componenti della Bilancio un ta… - AnnalisaChirico : Il Green pass per ristorante e bar è misura da stato poliziesco. Un modo subdolo per imporre l’obbligo vaccinale. N… - sherlok86 : @Schizzo74451967 @_justsonia @ShooterHatesYou In che modo l’obbligo del green pass lede la libertà? Lo fa più del d… - FirenzePost : Variante Delta: Speranza e soci spingono green pass alla francese, limitando diritti -