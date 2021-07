Firenze: Questura, ufficio immigrazione, meno code con le prenotazioni online (Di giovedì 15 luglio 2021) Gli effetti positivi della recente introduzione del sistema «prenotafacile», che permette agli utenti di prenotarsi online, selezionando il giorno e l'ora dell'appuntamento L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 15 luglio 2021) Gli effetti positivi della recente introduzione del sistema «prenotafacile», che permette agli utenti di prenotarsi, selezionando il giorno e l'ora dell'appuntamento L'articolo proviene daPost.

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Questura Immigrazione, prenotazione online e attese ridotte ...attese presso l'Ufficio Immigrazione di Firenze. Adesso tutti gli utenti sono muniti di appuntamento prefissato e possono sostare il tempo strettamente necessario ad essere ricevuti. La questura ha ...

Ufficio Immigrazione Questura di Firenze: attivazione ulteriori sportelli dedicati alla consegna dei permessi di soggiorno “non postalizzabili” Questure sul web Tutto pronto per Moena: istruzioni per l’uso I biglietti, in linea con le richieste della Questura, saranno acquistabili a partire dalle prossime ore unicamente attraverso il circuito "TicketOne". Siamo certi della collaborazione di tutti: non ...

Questura. Ufficio Immigrazioni: "Prenota facile" La migliore gestione realizzata grazie al portale ha consentito un aumento di 20 unità dei numeri di convocati giornalieri dal portale Poste, che, ad oggi, sono stati incrementati fino a 170 per le gi ...

