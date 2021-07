eFootball Open si chiude con le world finals | in onda questa domenica

(Di giovedì 15 luglio 2021) Konami Digital Entertainment B.V. svela tutti i dettagli delle imminenti delle, che saranno trasmesse, 18 luglio, dalle 14:00.è un torneo eSports aperto a giocatori di tutto il mondo che si sfidano in partite online 1v1 suPES 2021 SEASON UPDATE. Il torneo della scorsa stagione ha visto sfidarsi oltre 1,4 milioni di giocatori da tutto il mondo – instagione, le qualificazioni e le finali online si sono svolte in modalità Matchday, eliminando ...

