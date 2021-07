Dipendenti Facebook abusavano del loro potere per spiare i dati personali di chi desideravano (Di giovedì 15 luglio 2021) Da un’inchiesta di due giornaliste del New York Times sono emersi retroscena che evidenziano atteggiamenti poco onesti da parte dei Dipendenti di Facebook, che hanno invaso la privacy di utenti a cui erano interessati per ragioni personali. LEGGI ANCHE > I due tentativi di ingannare gli adv di Facebook finiscono in tribunale L’inchiesta sulla Facebook privacy Come ci segnala Fanpage.it, l’inchiesta delle due giornaliste del New York Times è contenuta in un libro che si intitola «An Ugly Truth: Inside Facebook’s Battle for Domination», il cui titolo anticipa come al suo interno siano ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 15 luglio 2021) Da un’inchiesta di due giornaliste del New York Times sono emersi retroscena che evidenziano atteggiamenti poco onesti da parte deidi, che hanno invaso la privacy di utenti a cui erano interessati per ragioni. LEGGI ANCHE > I due tentativi di ingannare gli adv difiniscono in tribunale L’inchiesta sullaprivacy Come ci segnala Fanpage.it, l’inchiesta delle due giornaliste del New York Times è contenuta in un libro che si intitola «An Ugly Truth: Inside’s Battle for Domination», il cui titolo anticipa come al suo interno siano ...

