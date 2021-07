Ddl Zan, Malan (FI) scatenato contro Unar, coppie omosessuali e circoli Lgbt. La Russa (anche se presiede l’aula) si complimenta lui (Di giovedì 15 luglio 2021) Il senatore Lucio Malan ha parlato per oltre 20 minuti contro il Ddl Zan in discussione al Senato. Un intervento in cui il senatore azzurro ha attaccato l’Unar (l’ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, ndr), le famiglie omosessuali e, soprattutto il circolo Mario Mieli, la cui colpa sarebbe quella di essere intitolato a un personaggio che in una sua opera promuoverebbe la pedofilia, quasi a voler far intendere che voglia insegnare la pedofilia nelle scuole. Ignazio La Russa, che presiedeva l’aula, si è complimentato con lui per la “linearità” del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Il senatore Lucioha parlato per oltre 20 minutiil Ddl Zan in discussione al Senato. Un intervento in cui il senatore azzurro ha attaccato l’(l’ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, ndr), le famigliee, soprattutto il circolo Mario Mieli, la cui colpa sarebbe quella di essere intitolato a un personaggio che in una sua opera promuoverebbe la pedofilia, quasi a voler far intendere che voglia insegnare la pedofilia nelle scuole. Ignazio La, cheva, si èto con lui per la “linearità” del ...

borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - davidefaraone : Lancio un appello ai giornalisti, c’è qualcuno che può chiedere a Conte, Di Maio e Grillo un’opinione sul #ddlZan?… - fa39893147 : RT @federiconovella: Avremo almeno il diritto di discutere sul #greenpass, o va preso a scatola chiusa come il ddl zan? - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Ddl Zan, Marcucci: 'Fare di tutto per approvare legge' - -