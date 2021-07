Danilo Gallinari: “Le Olimpiadi? Un sogno” (Di giovedì 15 luglio 2021) L’ Italbasket si sta preparando per i Giochi Olimpici di Tokyo dove esordiranno tra circa undici giorni. Nel roster di coach ci sarà anche Danilo Gallinari che rientra dopo un periodo di assenza a causa dei suoi impegni in Nba con la maglia degli Atlanta Hawks. Italbasket alle Olimpiadi: cosa ha detto Danilo Gallinari? Queste le parole rilasciate dal Gallo a proposito del suo rientro in Nazionale: “È sempre bello tornare in Nazionale , vestire questi colori e respirare l’atmosfera tipica della Nazionale che è qualcosa di familiare. Quindi, tornare qui e ritrovare amici, è chiaramente bello ed è un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 15 luglio 2021) L’ Italbasket si sta preparando per i Giochi Olimpici di Tokyo dove esordiranno tra circa undici giorni. Nel roster di coach ci sarà ancheche rientra dopo un periodo di assenza a causa dei suoi impegni in Nba con la maglia degli Atlanta Hawks. Italbasket alle: cosa ha detto? Queste le parole rilasciate dal Gallo a proposito del suo rientro in Nazionale: “È sempre bello tornare in Nazionale , vestire questi colori e respirare l’atmosfera tipica della Nazionale che è qualcosa di familiare. Quindi, tornare qui e ritrovare amici, è chiaramente bello ed è un ...

Advertising

BasketUniverso : Danilo Gallinari: 'In Nazionale siamo una famiglia, fantastico aver realizzato il sogno olimpico' - STnews365 : Italbasket, Danilo Gallinari: “Le Olimpiadi? Un sogno”. 'Tornare a giocare in nazionale è sempre bello' #Basket… - SubiuaLaranja : ITÁLIA ???? PG- Nico Mannion ?? PG- Alessandro Pajola PG- Marco Spissu SG- Riccardo Moraschini SG- Stefano Tonut SG… - austinfrank : @FanDuel Danilo Gallinari, Facundo Campazzo, Seth Curry - aspiesdiary : #8 Danilo Gallinari - ogni nazionale che si rispetti ha il suo Gallo™? - mi fiderei di lui anche in after - ha fi… -