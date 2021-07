Dal green pass alla Libia alla giustizia le acque agitate della maggioranza

Advertising

SkyTG24 : Fare subito come ha fatto la #Francia, applicando 'sul serio' il #Greenpass, e niente quarantena per chi ha ricevut… - RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - RaiNews : Stop alla vendita di auto benzina e diesel dal 2035. È una delle proposte contenute nel pacchetto clima presentato… - breathinlana : RT @Agostino35: Considerando che noi vaccinati moriremo tutti uccisi dal vaccino, ai contrari al green pass chiedo sommessamente di lasciar… - edikampo : RT @Agostino35: Considerando che noi vaccinati moriremo tutti uccisi dal vaccino, ai contrari al green pass chiedo sommessamente di lasciar… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal green

Giornale di Sicilia

E allora una soluzione di compromesso potrebbe essere quella illustrata oggiCorriere della Sera : imporre ilPass obbligatorio in tutti quei luoghi in cui si rischia un assembramento. La ...... diverseCovid". Il dietrofront di Macron Anche il Consiglio di Stato, chiamato a giudicare se il dispositivo violasse la libertà di movimento, aveva convalidato ilpass in quanto il suo ...Facebook Shares Sarà una piccola grande Smart City, la prima nel nostro Paese, in uno dei centri turistici internazionali di maggiore rilievo a livello nazionale, la splendida città siciliana di Taorm ...Green pass per andare al ristorante. Il modello annunciato dal presidente Macron in Francia non passa a queste latitudini. Perlomeno su Pesaro dove l’ipotesi che viene ventilata ha suscitato una serie ...