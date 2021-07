Cristiano Ronaldo è super, allenamento in bici in vacanza (Di giovedì 15 luglio 2021) Cristiano Ronaldo , smaltita la delusione dell'eliminazione dagli Europei con il Portogallo per mano del Belgio, si è preso qualche giorno di vacanza insieme alla bella Georgina per ricaricare le ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 luglio 2021), smaltita la delusione dell'eliminazione dagli Europei con il Portogallo per mano del Belgio, si è preso qualche giorno diinsieme alla bella Georgina per ricaricare le ...

Advertising

EURO2020 : ?? Who wore it best? ???? Cristiano Ronaldo (EURO 2016) ?? ???? Lorenzo Insigne (EURO 2020) #EURO2020 - goal : #OTD in 2018 ? Cristiano Ronaldo left Real Madrid to join Juventus ?? 2x Serie A ???? 2x Supercoppa Italiana ???? 1x C… - firzieidris : 10 Juli 2016: Cristiano Ronaldo juara Piala Eropa 10 Juli 2021: Lionel Messi juara Copa America ???? - WEARE30BG : RT @TimelineCR7: Cristiano Ronaldo on Instagram : ‘’Done ?????????’’ -