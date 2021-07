Calciomercato Milan, non solo Giroud - Doppio colpo per Pioli (Di giovedì 15 luglio 2021) ...rivelato dalla 'Gazzetta dello Sport', dopo Giroud, il Milan sarebbe pronto a chiudere per Brahim Diaz e anche per Kaio Jorge. Per quanto riguarda lo spagnolo, come raccontato su Calciomercato.it, l'... Leggi su calciomercato (Di giovedì 15 luglio 2021) ...rivelato dalla 'Gazzetta dello Sport', dopo, ilsarebbe pronto a chiudere per Brahim Diaz e anche per Kaio Jorge. Per quanto riguarda lo spagnolo, come raccontato su.it, l'...

Calciomercato Milan, oggi arriva Giroud - Poi Brahim Diaz e Kaio Jorge. Oggi sarà il giorno di Giroud al Milan, con il francese atteso per le visite mediche. Ma il club rossonero lavora anche su altri fronti, con Brahim Diaz e Kaio Jorge nel mirino.

Milan, si punta al colpo Dele Alli del Tottenham. La situazione Il Milan punta fortemente su Dele Alli . Secondo calciomercato.it , il trequartista del Tottenham sarebbe disponibile al trasferimento alla corte rossonera. Fonte foto Zimbio Condividi: Fai clic qui per ...

Calciomercato Milan – Torna Brahim Díaz: ecco la formula dell’affare Pianeta Milan Calhanoglu: “Con l’Inter trattativa lampo”. Poi ‘punge’ il Milan Hakan Calhanoglu è passato dal Milan all’Inter a costo zero. Dall’altro ieri è in ritiro ad Appiano agli ordini di Simone Inzaghi. Ecco le sue parole a Dazn “Spero che anche grazie a me l’Inter ...

Jul 15, 2021, 9:41 AM GMT+2 Il Milan e Brahim Diaz continueranno la loro avventura insieme. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, sono stati superati tutti gli ostacoli nella trattativa con il Real Madrid e la novità è ...

