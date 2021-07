Bonucci discute con la Vezzali al Quirinale | «Ci aiuti | ci tengono in gabbia come animali»

(Di giovedì 15 luglio 2021) Il Fatto Quotidiano regala altri dettagli della questione della sfilata della Nazionale italiana al centro di Roma sul bus scoperto, per festeggiare la vittoria dell’Europeo. Al, durante l’incontro con Mattarella,ha già iniziato a pressare la, sottosegretaria allo Sport. Le ha chiesto aiuto e comprensione in quanto atleta. Anche in modo un po’ aggressivo, scrive il quotidiano. La, allora, ha contattato il ministro Lamorgese, che ha ribadito il no di Questura e Prefettura alla sfilata. Ma il bus è partito lo stesso. “Alne aveva discusso ...

In un video, pubblicato sempre dal Corriere della Sera, si vede Bonucci discutere proprio con il personale del servizio d'ordine. Piantedosi parla di 'mancanza di rispetto che c'è stato per il grande ...