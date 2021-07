Bollette, maggior tutela o mercato libero? App, portale e call center: ecco gli strumenti per evitare i raggiri (Di giovedì 15 luglio 2021) L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente ha ampliato il novero degli strumenti che possono sostenere la scelta dei consumatori finali: l’ultima novità riguarda il servizio di conciliazione che consente di risolvere le controversie con operatori e gestori. Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 15 luglio 2021) L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente ha ampliato il novero degliche possono sostenere la scelta dei consumatori finali: l’ultima novità riguarda il servizio di conciliazione che consente di risolvere le controversie con operatori e gestori.

Advertising

BesenghiRoberto : RT @sole24ore: ?? Ogni giorno siamo sommersi da telefonate di chi ci dice che dobbiamo cambiare subito gestore di #luce e #gas. Ma non è cos… - RiminiFuturo : RT @sole24ore: ?? Ogni giorno siamo sommersi da telefonate di chi ci dice che dobbiamo cambiare subito gestore di #luce e #gas. Ma non è cos… - VitBuonarroti : RT @sole24ore: ?? Ogni giorno siamo sommersi da telefonate di chi ci dice che dobbiamo cambiare subito gestore di #luce e #gas. Ma non è cos… - RobRe62 : RT @sole24ore: ?? Ogni giorno siamo sommersi da telefonate di chi ci dice che dobbiamo cambiare subito gestore di #luce e #gas. Ma non è cos… - JBurtler : RT @sole24ore: ?? Ogni giorno siamo sommersi da telefonate di chi ci dice che dobbiamo cambiare subito gestore di #luce e #gas. Ma non è cos… -