Bankitalia | entrate tributarie in aumento a maggio

(Di giovedì 15 luglio 2021) (Teleborsa) – Alecontabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 34,4 miliardi, indel 39,7 per cento (9,8 miliardi) rispetto allo stesso mese del 2020. Lo rileva Banca d’Italia nella sua pubblicazione statistica “Finanza pubblica: fabbisogno e debito”. Questo andamento – spiega l’istituto – rifletterebbe anche lo “slittamento di alcuni versamenti fiscali” disposto con i decreti emergenziali approvati lo scorso anno. Nei primi cinque mesi del 2021 lesono state pari a 162,2 miliardi, indel 12,9 per ...

Nei primi cinque mesi del 2021 letributarie sono state pari a 162,2 miliardi , in aumento del 12,9 per cento (18,5 miliardi) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Da Via Nazionale ...Sempre secondo i numeri forniti da, a maggio letributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 34,4 miliardi, in aumento del 39,7% (9,8 miliardi) rispetto ...(Teleborsa) - A maggio le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 34,4 miliardi, in aumento del 39,7 per cento (9,8 miliardi) rispetto allo stesso mese del 2020.Il debito pubblico dell'Italia corre senza freni verso cifre sempre più alte: l'ultimo aggiornamento della Banca d'Italia si riferisce a maggio e mostra una crescita record.