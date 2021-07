Arzà (Assogasliquidi): “Biomasse non sono soluzione green a riscaldamento” (Di giovedì 15 luglio 2021) Le Biomasse “sono state presentate come una soluzione green al problema del riscaldamento. Noi abbiamo certamente la responsabilità di aver contribuito ai livelli di emissione, e abbiamo a volte usato un modello di business e di sviluppo anche criticabile, ma il problema ambientale è sociale, non di una lobby di pensiero, e affrontare il problema dell’ambiente in modo serio significa studiare, migliorarsi e risolvere i problemi dell’ambiente. L’Italia, unica in Europa, si esprime a favore della biomassa legnosa come soluzione energetica sostenibile. Noi che non ci siamo mai arresi abbiamo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 luglio 2021) Lestate presentate come unaal problema del. Noi abbiamo certamente la responsabilità di aver contribuito ai livelli di emissione, e abbiamo a volte usato un modello di business e di sviluppo anche criticabile, ma il problema ambientale è sociale, non di una lobby di pensiero, e affrontare il problema dell’ambiente in modo serio significa studiare, migliorarsi e risolvere i problemi dell’ambiente. L’Italia, unica in Europa, si esprime a favore della biomassa legnosa comeenergetica sostenibile. Noi che non ci siamo mai arresi abbiamo ...

Advertising

TV7Benevento : Arzà (Assogasliquidi): 'Biomasse non sono soluzione green a riscaldamento'... - fisco24_info : Arzà (Assogasliquidi): 'Biomasse non sono soluzione green a riscaldamento': L’industria italiana del Gpl e Gnl è in… - italiaserait : Arzà (Assogasliquidi): “Biomasse non sono soluzione green a riscaldamento” - italiaserait : Andrea Arzà confermato presidente di Assogasliquidi - liberenotizie : Arzà (Assogasliquidi): 'Biomasse non sono soluzione green a riscaldamento'. Adnkronos - ultimora -

Ultime Notizie dalla rete : Arzà Assogasliquidi Conversione a gas: risoluzione emiliana valga per tutti - FuoriGiri Conversione a gas: risoluzione emiliana valga per tutti di Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi - Federchimica Plaudiamo all'iniziativa dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna che nel settore del trasporto leggero ha adottato una risoluzione molto netta, ...

'Bene Emilia Romagna su risoluzione conversione a gas delle auto' Così Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi - Federchimica. 'Ma soprattutto ci auguriamo che il governo e il Parlamento possano già nei provvedimenti oggi alla loro attenzione per il sostegno alle ...

Andrea Arzà confermato presidente di Assogasliquidi Adnkronos Conversione a gas: risoluzione emiliana valga per tutti di Andrea, presidente di- Federchimica Plaudiamo all'iniziativa dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna che nel settore del trasporto leggero ha adottato una risoluzione molto netta, ...Così Andrea, presidente di- Federchimica. 'Ma soprattutto ci auguriamo che il governo e il Parlamento possano già nei provvedimenti oggi alla loro attenzione per il sostegno alle ...