Anziano morto in un pozzo: le indagini fanno chiarezza sul motivo del decesso (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBe – Insieme al cadavere del pensionato Antonio Circelli, i vigili del fuoco hanno rinvenuto, nel pozzo in località Vallebona a Montefalcone di Val Fortore, anche quello di uno dei cani di razza segugio che l'Anziano stava addestrando. Gli investigatori ipotizzano che l'uomo sia caduto accidentalmente nel pozzo, dove ha perso la vita, nel tentativo di salvare il cane. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

