Alzheimer, come comportarsi in estate (Di giovedì 15 luglio 2021) Gli esperti li chiamano persone fragili. Sono i tanti soggetti, anziani ma non solo, che soffrono di malattie che possono essere sopportate con maggior fatica, sia in termini medici che sotto l’aspetto sociale. Le diverse forme di decadimento cognitivo, in qualche modo, rappresentano un prototipo di queste condizioni. La malattia di Alzheimer, si sa, può essere molto difficile da affrontare sia per chi ne soffre sia per chi li assiste. Per questo, specie nelle giornate molto calde, occorre prendere qualche contromisura. Ecco i consigli degli esperti della Società Italiana di Neurologia, espressamente dedicati all’assistenza ad anziani e persone fragili in presenza di ... Leggi su dilei (Di giovedì 15 luglio 2021) Gli esperti li chiamano persone fragili. Sono i tanti soggetti, anziani ma non solo, che soffrono di malattie che possono essere sopportate con maggior fatica, sia in termini medici che sotto l’aspetto sociale. Le diverse forme di decadimento cognitivo, in qualche modo, rappresentano un prototipo di queste condizioni. La malattia di, si sa, può essere molto difficile da affrontare sia per chi ne soffre sia per chi li assiste. Per questo, specie nelle giornate molto calde, occorre prendere qualche contromisura. Ecco i consigli degli esperti della Società Italiana di Neurologia, espressamente dedicati all’assistenza ad anziani e persone fragili in presenza di ...

Advertising

alzheimer_dr : Questo tweet tornerà tutto l'anno come la tesi di Pirlo 'Fase difensiva. Obiettivo: non prendere gol.' - insalutenews : Alzheimer, studio conferma lo squilibrio del rame ‘cattivo’ nell’organismo come fattore di rischio. Nuovi scenari t… - GiovanniPrigio2 : @PCattoretti @VITAnonprofit Concordo.Metodo giusto,organizzazione molto carente in tutto il territorio,come per alt… - alzheimer_dr : Scopro ora che picsart ha helvetica come carattere solo nella versione premium... Devastated - alzheimer_dr : @Xueza_00 Come è successo ad Anna Frank tra l'altro -