A vent’anni dal G8 | Pericu | “Troppo tardi per la verità Con Genova è stata ferita tutta l’Italia”

Leggi su ilsecoloxix

(Di giovedì 15 luglio 2021) “In alcuni centri di accoglienza erano arrivati gruppi di manifestanti che avevano portato armi improprie. Ne parlammo in prefettura, i responsabili dell’ordine pubblico dissero che ci avrebbero pensato loro, ma non accadde nulla. Così come non vennero effettuati controlli accurati sulle persone in arrivo. Ancora oggi mi chiedo perché”