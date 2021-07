Vaccini, una squadra di 10 persone e tante telefonate: così a Napoli si cerca di convincere gli indecisi. “Paura dei pochi studi e di Astrazeneca” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Circa 4000 persone da provare a convincere. È il difficile compito dell’Asl Napoli 1 che sta tentando il tutto per tutto per portare gli indecisi del vaccino a immunizzarsi. Il servizio è attivo da lunedì 12 luglio: una squadra di dieci persone dovrà chiamare tutte le 4000 persone che nei mesi scorsi hanno effettuato la registrazione sulla piattaforma regionale, non rispondendo, però, alla convocazione. Le paure maggiori, spiega Lucia Marino, direttrice del dipartimento di Prevenzione della Asl, riguardano il vaccino Astrazeneca. Ma non solo. C’è anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Circa 4000da provare a. È il difficile compito dell’Asl1 che sta tentando il tutto per tutto per portare glidel vaccino a immunizzarsi. Il servizio è attivo da lunedì 12 luglio: unadi diecidovrà chiamare tutte le 4000che nei mesi scorsi hanno effettuato la registrazione sulla piattaforma regionale, non rispondendo, però, alla convocazione. Le paure maggiori, spiega Lucia Marino, direttrice del dipartimento di Prevenzione della Asl, riguardano il vaccino. Ma non solo. C’è anche ...

