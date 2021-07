Tu si que vales, Giulia Stabile sostituisce Belen?L’ indiscrezione (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tu si que vales è uno dei programmi must di Canale 5. La trasmissione che è giunta alla edizione numero 8, andrà in onda ogni sabato sera a partire dai primi mesi autunnali. Le registrazioni delle nuove puntate, per questo motivo, sono riprese qualche giorno fa. Nello show, durante il quale si esibiscono vari talenti, sono previste tantissime novità. Secondo alcuni rumor, infatti, accanto ai due conduttori Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara non vi sarà la conduttrice argentina Belen Rodriguez, ma vi sarà come special guest star la ballerina di Amici Di Maria De Filippi, Giulia Stabile. Il perché dell’assenza di Belen ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tu si queè uno dei programmi must di Canale 5. La trasmissione che è giunta alla edizione numero 8, andrà in onda ogni sabato sera a partire dai primi mesi autunnali. Le registrazioni delle nuove puntate, per questo motivo, sono riprese qualche giorno fa. Nello show, durante il quale si esibiscono vari talenti, sono previste tantissime novità. Secondo alcuni rumor, infatti, accanto ai due conduttori Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara non vi sarà la conduttrice argentina Belen Rodriguez, ma vi sarà come special guest star la ballerina di Amici Di Maria De Filippi,. Il perché dell’assenza di Belen ...

