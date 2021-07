Stazione Tiburtina, in Piazzale Spadolini parte operazione ripristino decoro (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – Al via questa mattina le operazioni per ripristinare il decoro, la fruibilità e la sicurezza dell’area del Piazzale Spadolini vicino la Stazione Tiburtina. In campo Roma Capitale, Prefettura, Questura, Municipio IV, Grandi Stazioni Rail e Rete Ferroviaria Italiana, Ama, Atac, Servizio Giardini e forze dell’ordine. Questa mattina è iniziato lo sgombero dei giacigli di fortuna e la pulizia sia della zona di ingresso dello scalo ferroviario sia dei campi adiacenti. Il Servizio Giardini invece effettuerà la bonifica vegetazionale e lo sfalcio nelle aree verdi. Contestualmente sarà avviata la ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – Al via questa mattina le operazioni per ripristinare il, la fruibilità e la sicurezza dell’area delvicino la. In campo Roma Capitale, Prefettura, Questura, Municipio IV, Grandi Stazioni Rail e Rete Ferroviaria Italiana, Ama, Atac, Servizio Giardini e forze dell’ordine. Questa mattina è iniziato lo sgombero dei giacigli di fortuna e la pulizia sia della zona di ingresso dello scalo ferroviario sia dei campi adiacenti. Il Servizio Giardini invece effettuerà la bonifica vegetazionale e lo sfalcio nelle aree verdi. Contestualmente sarà avviata la ...

