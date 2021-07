Sondaggio | secondo il 41% dei votanti | il rinnovo più urgente è quello di Kessie col Milan

Advertising

pierlui61158210 : @flayawa Secondo un sondaggio della ghisleri oltre l'80% degli italiani é favorevole al vaccino... Io non me la pr… - marcoranieri72 : RT @ilgiornale: Resta saldo al primo posto il partito guidato da Salvini, secondo i risultati del sondaggio Risso. Intanto, l'ex magistrato… - pierlui61158210 : @barbarab1974 Intanto secondo il sondaggio della ghisleri oltre l'80% degli italiani é favorevole al vaccino (a mar… - AleNatalizia : RT @Geopoliticainfo: ????Dopo gli annunci dell'altro ieri sera di #Macron sull'estensione dell'obbligo di #greenpass sono state circa 2 milio… - GoodbyeSck : RT @snowflowerss: Raga sondaggio, secondo voi Melo e Bubacoso si metteranno davvero insieme? #iyikigeldinbaba -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio secondo

... caffè e trasporti di lunga percorrenza come treni e aerei, ha scatenato una vera e propria corsa alle dosi: sono circa 2 milioni le prenotazioni fatte dall'altro ieri sera, eun, ...Intanto,unOdoxa per Le Figaro, il 61% dei francesi appoggia le misure annunciate da Macron per scongiurare il rischio di una quarta ondata legata alla variante Delta. Ma nel ...L’altro ieri sera, Macron ha annunciato l’estensione del pass sanitario e il vaccino obbligatorio per il personale sanitario, una misura che secondo un sondaggio pubblicato oggi da Le Figaro ha suscit ...Secondo i sondaggi politici di SWG il governo ha fatto bene a sospendere il blocco dei licenziamenti, tranne che per i tessili ...