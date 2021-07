(Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) –, società quotata sul segmento STAR e attiva nel campo dell’innovazione e integrazione tecnologica, ha dato vista a unazione del, a seguito dell’integrazione delle società acquisite in ambito Intelligenza Artificiale, Internet of Things, Cloud Computing e Big Data Analytics. L’obiettivo perseguito è stato quello di racchiudere sotto un’unica legal entity le società finora dedicate allo sviluppo della piattaforma Clea. L’operazione è stata perfezionata tramite la fusione per incorporazione delle società Aidilab Srl e Hopenly Srl all’interno della società incorporante Ispirata Srl, ...

Advertising

DividendProfit : SECO riorganizza il gruppo e dà vita a SECO Mind -

Ultime Notizie dalla rete : SECO riorganizza

Teleborsa

È stata inoltre completata la messa a punto del nuovo organigramma societario, che vedrà Dario Freddi e Maurizio Caporali ricoprire il ruolo di co - CEO diMind per la parte europea, ed Ajay ...È stata inoltre completata la messa a punto del nuovo organigramma societario, che vedrà Dario Freddi e Maurizio Caporali ricoprire il ruolo di co - CEO diMind per la parte europea, ed Ajay ...(Teleborsa) - SECO, società quotata sul segmento STAR e attiva nel campo dell'innovazione e integrazione tecnologica, ha dato vista a una riorganizzazione del gruppo, a seguito ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 lug - E' stata inoltre completata la messa a punto del nuovo organigramma societario, che vedra' Dario Freddi e Maurizio Caporali ricoprire il ruolo di co-Ceo ...