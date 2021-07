Salernitana | Castori | “La prima giornata a Bologna per me è quasi un derby”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Il tecnico della, Fabrizio, al termine della compilazione del calendario della Serie A 2021/2022, ha commentato l’avvio di stagione dei granata: “Lacontro ilper me èun, avendo allenato Cesena e Carpi per tanti anni. Inaugureremo l’Arechi affrontando la Roma di Mourinho, sarà una sfida di grande appeal. Abbiamo grande entusiasmo per questo campionato che ci mette di fronte a realtà nuove. C’è grande curiosità nello sfidare società importanti a livello internazionale e nel misurarci con grandi campioni. Tutte le gare ...

Il cavalluccio torna in massima serie: i dettagli sul cammino granata Laè tornata in ... Un cammino esaltante quello della banda, che ha stupito tutti piazzandosi dietro la ......dei lavori dello stadio Arechi) e quale sarà il cammino della fomrazione di Fabrizio. Un ... A rappresentare laa Milano sarà il direttore sportivo Angelo Fabiani.Salernitana, l'allenatore Fabrizio Castori commenta il calendario dei granata: "La prima giornata a Bologna per me è quasi un derby" ...Stampa“La prima giornata contro il Bologna per me è quasi un derby, avendo allenato Cesena e Carpi per tanti anni. Inauguriamo l’Arechi affrontando la Roma di Mourinho, sarà una sfida di grande appeal ...