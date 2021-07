Rimane impigliata con il parapendio sulla cima di un albero, salvata una ragazza (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Si rompe un ancoraggio, cade nella Grotta dei… Auto prende fuoco, scatta l'allarme sulla Grande… La scoperta a Trieste: un farmaco per ... Leggi su friulioggi (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Si rompe un ancoraggio, cade nella Grotta dei… Auto prende fuoco, scatta l'allarmeGrande… La scoperta a Trieste: un farmaco per ...

Ultime Notizie dalla rete : Rimane impigliata Blue Panda a Portofino, liberati i fondali L'attrezzatura da pesca viene persa quando rimane impigliata in coralli, rocce o altre formazioni del fondale marino, rendendo impossibile per i pescatori il suo recupero. Quando le boe di ...

A Portofino liberati i fondali dell'Area Marina Protetta dalle reti fantasma L'attrezzatura da pesca viene persa quando rimane impigliata in coralli, rocce o altre formazioni del fondale marino, rendendo impossibile per i pescatori il suo recupero, oppure quando le boe di ...

Rimane impigliata tra i rami col parapendio: ragazza salvata dai Vigili del fuoco Il Piccolo Precipita con il parapendio e rimane impigliata su un albero: soccorsa a San Dorligo della Valle Verso le ore 19.30 i Vigili del fuoco hanno soccorso e salvato un ragazza a Dolina, San Dorligo della Valle, che ha perso il controllo del suo parapendio ed è rimasta impigliata sulla cima di un alber ...

A Portofino liberati i fondali dell'Area Marina Protetta dalle reti fantasma Si sono immersi fino a 50 metri di profondità per recuperare oltre due quintali di reti e altri attrezzi fantasma abbandonati sui fondali: squadre di diver impegnati in 6 giornate di recupero hanno im ...

