Prove Invalsi 2021, danni per effetto Covid e Dad: peggiora in tutta Italia la preparazione degli alunni. Grave calo nelle Regioni del Sud (Di mercoledì 14 luglio 2021) “La primaria tiene ma per il resto c’è un consistente arretramento degli esiti in Italiano e matematica sia alle medie che alle superiori, in particolare in Puglia e Campania. Ci stiamo bruciando un numero di persone di 18-19 anni pari alla metà della città di Ferrara”. Roberto Ricci, il responsabile delle Prove Invalsi prova a misurare le parole ma stavolta di fronte ai grafici con linee che puntano vero il basso e ai numeri preceduti dal più quando si parla di risultati inadeguati, c’è poco da edulcorare la pillola. Il report presentato ufficialmente stamattina, lascia l’amaro in bocca. Nessuno punta il dito contro la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) “La primaria tiene ma per il resto c’è un consistente arretramentoesiti inno e matematica sia alle medie che alle superiori, in particolare in Puglia e Campania. Ci stiamo bruciando un numero di persone di 18-19 anni pari alla metà della città di Ferrara”. Roberto Ricci, il responsabile delleprova a misurare le parole ma stavolta di fronte ai grafici con linee che puntano vero il basso e ai numeri preceduti dal più quando si parla di risultati inadeguati, c’è poco da edulcorare la pillola. Il report presentato ufficialmente stamattina, lascia l’amaro in bocca. Nessuno punta il dito contro la ...

