Penelope Cruz e Javier Bardem festeggiano 11 anni di matrimonio

Penélope Cruz e Javier Bardem festeggiano 11 anni di matrimonio. Era il 14 luglio 2010 quando si sposarono, in segreto, alle Bahamas (una cerimonia privata nella residenza di un amico, pare Johnny Depp). Da allora il loro legame è sempre stato forte e saldo, ma lontano dai riflettori. Negli anni hanno sempre cercato di conservare la propria privacy, proteggendo da ...

Ultime Notizie dalla rete : Penelope Cruz Cannes, il dilemma morale dell'iraniano Fahradi CANNES - Dopo aver portato qui a Cannes tre anni fa 'Tutti lo sanno', ambientato in Spagna con due star con Javier Bardem e Penelope Cruz, francamente dimenticabile, il regista iraniano Ashgar Fahradi - due Oscar per il miglior film straniero, 'Una separazione' (2012) e 'Il cliente (2017) - è tornato a girare nel suo paese ...

Penelope Cruz e Javier Bardem festeggiano il loro amore solido e discreto Si trattava di Penelope Cruz e Javier Bardem. Un matrimonio segreto, intimo, alle Bahamas (si dice nella villa di Johnny Depp). Da allora, nessun pettegolezzo, tanto cinema, due figli (Leo, nato nel ...

