Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con Letta e Orlando (2) (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - Interverranno fra gli altri Irene Tinagli, vicesegretaria del PD; Antonio Misiani, responsabile PD Economia e Finanze; Anna Ascani, sottosegretaria al MISE; Assuntela Messina, sottosegretaria per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale; Roberto Gualtieri, ex ministro dell'Economia e candidato sindaco di Roma; Anna Rossomando, Responsabile PD Giustizia; Chiara Braga, responsabile PD Transizione ecologica, sostenibilità e infrastrutture. Le conclusioni saranno affidate al segretario del PD Enrico Letta. I lavori, moderati da David Parenzo, giornalista e conduttore radiofonico e televisivo, saranno trasmessi in streaming sulla pagina Fb ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - Interverranno fra gli altri Irene Tinagli, vicesegretaria del PD; Antonio Misiani, responsabile PD Economia e Finanze; Anna Ascani, sottosegretaria al MISE; Assuntela Messina, sottosegretaria per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale; Roberto Gualtieri, ex ministro dell'Economia e candidato sindaco di Roma; Anna Rossomando, Responsabile PD Giustizia; Chiara Braga, responsabile PD Transizione ecologica, sostenibilità e infrastrutture. Le conclusioni saranno affidate al segretario del PD Enrico. I lavori, moderati da David Parenzo, giornalista e conduttore radiofonico e televisivo, saranno trasmessi in streaming sulla pagina Fb ...

Advertising

TV7Benevento : Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con Letta e Orlando (2)... - TV7Benevento : Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con Letta e Orlando... - Maximomog : RT @plums_the: @michele_spo @gielisTs @CottarelliCPI Sono pseudo vaccini autorizzati in via emergenziale ma non approvati poiché non hanno… - federicaqw : La pcos di merda può solamente fottersi questo mese perché il ciclo é arrivato (ma so già che il mese prossimo non… - HankHC91 : RT @FinestreArte: Al via dal 15 luglio a Milano, presso le Navate del Pirelli HangarBicocca, la nuova grande personale di Maurizio Cattelan… -