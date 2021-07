Partire in auto ai tempi del Covid: 5 consigli per viaggiare in sicurezza (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il viaggio in auto è da sempre sinonimo di libertà e riservatezza, ma in tempo di Covid-19 è addirittura da considerarsi la scelta più appropriata per garantire una serie di precauzioni e vantaggi per i viaggiatori rispetto agli altri mezzi di locomozione come treni, navi ed aerei. Per evitare la promiscuità e la condivisione di spazi comuni, viaggiare in auto è la soluzione ideale. Cinque consigli fondamentali per viaggiare in auto Stretta osservanza delle norme anti-Covid all’interno della vetturaIn caso di occupanti familiari conviventi è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il viaggio inè da sempre sinonimo di libertà e riservatezza, ma in tempo di-19 è addirittura da considerarsi la scelta più appropriata per garantire una serie di precauzioni e vantaggi per i viaggiatori rispetto agli altri mezzi di locomozione come treni, navi ed aerei. Per evitare la promiscuità e la condivisione di spazi comuni,inè la soluzione ideale. Cinquefondamentali perinStretta osservanza delle norme anti-all’interno della vetturaIn caso di occupanti familiari conviventi è ...

Advertising

Nena_Nina_Schi : RT @BentivogliMarco: La libertà di cui si parla é quella di guidare un auto senza freni. Non volete obblighi vaccinali (che una volta si… - fisco24_info : Svolta Ue:?stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035: La proposta della Commissione prevede l’abbattime… - FabioLaGrua : RT @BentivogliMarco: La libertà di cui si parla é quella di guidare un auto senza freni. Non volete obblighi vaccinali (che una volta si… - Domenico_p6 : RT @BentivogliMarco: La libertà di cui si parla é quella di guidare un auto senza freni. Non volete obblighi vaccinali (che una volta si… - teobaratto90 : RT @BentivogliMarco: La libertà di cui si parla é quella di guidare un auto senza freni. Non volete obblighi vaccinali (che una volta si… -