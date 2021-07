“Ora è il momento di dirlo…”. Gigio Donnarumma, il toccante messaggio (a notte fonda) è un colpo al cuore (Di mercoledì 14 luglio 2021) È l’eroe del momento, parliamo di Gigio Donnarumma che con le sue parate ha consegnato all’Italia l’Europeo. Non solo, dalla Eufa è stato eletto miglior giocatore di Euro 2020 e ha già conquistato le prime pagine in Francia dove presto si trasferirà per giocare col PSG, ma prima Gigio deve chiudere con il passato, che nel suo caso si chiama Milan. E lo fa, ma a modo suo: con una lettera aperta al Milan e a tutti i suoi tifosi. E le lacrime scendono copiose: “Certe scelte sono difficili, ma fanno parte della crescita di un uomo – Scrive Gigio Donnarumma – Sono arrivato al @ACMilan che ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021) È l’eroe del, parliamo diche con le sue parate ha consegnato all’Italia l’Europeo. Non solo, dalla Eufa è stato eletto miglior giocatore di Euro 2020 e ha già conquistato le prime pagine in Francia dove presto si trasferirà per giocare col PSG, ma primadeve chiudere con il passato, che nel suo caso si chiama Milan. E lo fa, ma a modo suo: con una lettera aperta al Milan e a tutti i suoi tifosi. E le lacrime scendono copiose: “Certe scelte sono difficili, ma fanno parte della crescita di un uomo – Scrive– Sono arrivato al @ACMilan che ...

