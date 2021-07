Oltre 300 afghani fuggiti dai talebani in Tagikistan (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un totale di 347 afghani sono fuggiti dall'avanzata dei talebani negli ultimi due giorni e hanno raggiunto il vicino Tagikistan. Lo ha riferito oggi l'agenzia di stampa statale Khovar, citando ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un totale di 347sonodall'avanzata deinegli ultimi due giorni e hanno raggiunto il vicino. Lo ha riferito oggi l'agenzia di stampa statale Khovar, citando ...

