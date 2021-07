Maria De Filippi porta con sé Sangiovanni e Giulia, ma non ad Amici (Di mercoledì 14 luglio 2021) Maria De Filippi per San Giovanni e Giulia ha alcuni progetti futuri: cosa può succedere nei prossimi mesi Maria De Filippi (via Screenshot)Sangiovanni e Giulia nuove star dello spettacolo italiano. Il cantante e la ballerina di Amici, che ha raggiunto il primo posto nel talent di Canale 5, proprio tra i banchi di scuole del programma di Maria De Filippi hanno visto nascere e crescere il loro amore. Una coppia giovane e bella che gode della stima della conduttrice più apprezzata di Madiaset che ha deciso ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 14 luglio 2021)Deper San Giovanni eha alcuni progetti futuri: cosa può succedere nei prossimi mesiDe(via Screenshot)nuove star dello spettacolo italiano. Il cantante e la ballerina di, che ha raggiunto il primo posto nel talent di Canale 5, proprio tra i banchi di scuole del programma diDehanno visto nascere e crescere il loro amore. Una coppia giovane e bella che gode della stima della conduttrice più apprezzata di Madiaset che ha deciso ...

