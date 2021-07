Luis Alberto in uscita dalla Lazio. Il Napoli può proporre un fantascambio? (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Napoli dovrà ben presto risolvere la questione rinnovo con Lorenzo Insigne, visto che ha un contratto in scadenza nel giugno 2022. Secondo l'edizione odierna de "La Repubblica", De Laurentiis parlerà a breve col capitano e non bisogna escludere alcun tipo di sviluppo, neppure il più doloroso. Sarri sogna Insigne alla Lazio Il quotidiano riporta inoltre che Maurizio Sarri vorrebbe allenare nuovamente Lorenzo Insigne, questa volta con la maglia della Lazio. Si potrebbe quindi strutturare uno scambio fantasioso tra lui e Luis Alberto, che ha rotto con l'ambiente biancoceleste: non si difatti nemmeno ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ildovrà ben presto risolvere la questione rinnovo con Lorenzo Insigne, visto che ha un contratto in scadenza nel giugno 2022. Secondo l'edizione odierna de "La Repubblica", De Laurentiis parlerà a breve col capitano e non bisogna escludere alcun tipo di sviluppo, neppure il più doloroso. Sarri sogna Insigne allaIl quotidiano riporta inoltre che Maurizio Sarri vorrebbe allenare nuovamente Lorenzo Insigne, questa volta con la maglia della. Si potrebbe quindi strutturare uno scambio fantasioso tra lui e, che ha rotto con l'ambiente biancoceleste: non si difatti nemmeno ...

OfficialSSLazio : #Sarri ?? 'Luis Alberto? Non ha risposto ad una convocazione, è un problema societario. Dal punto di vista morale st… - forumJuventus : [CdS] Luis Alberto non si presenta al ritiro della Lazio: lo spagnolo è tentato dalla Juve ?? - Gazzetta_it : Lazio-Luis Alberto massima tensione. Il rischio rottura ora è concreto - RBonvecchi : @cianchetto4 @NonEvoluto Leao non vale meno di 25M ha dimostrato di avere grandissime potenzialità. E te l’ho detto… - IlBuonFabio : Un amico da Roma mi dice che lì si parla molto di Luis Alberto-Milan nella stampa locale nonostante le smentite ufficiali -